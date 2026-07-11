Стащили схемы и чертёж, но не талант: Как Советский Союз вынудил китайцев снова изучать физику.

Александр Симаков

Хунвейбины хунвейбинили всего один год, с августа 1966 года по август 1967 года. А потом стали той самой "дешевой рабочей силой" которой заманили иностранных инвесторов. Руководителей расстреляли, а около 6 млн хунвейбинов отправили в ссылку в отдаленные районы, поднимать промышленность и сельское хозяйство. Жаль, что мы этот опыт перенять не можем, у нас сейчас демократия. А так если бы всю Болотную в 2011 году отправили бы удобрять медвежьим навозом бескрайние просторы Заполярья, то может быть и релокантов в 2022 году было бы меньше. 😀