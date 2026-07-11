Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Стащили схемы и чертёж, но не талант: Как Советский Союз вынудил китайцев снова изучать физику.

Стащили схемы и чертёж, но не талант: Как Советский Союз вынудил китайцев снова изучать физику.

В мире авиастроения существует негласный закон: двигатель — это не просто агрегат, это характер нации.

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Комментарии
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Александр Симаков
Хунвейбины хунвейбинили всего один год, с августа 1966 года по август 1967 года. А потом стали той самой &quot;дешевой рабочей силой&quot; которой заманили иностранных инвесторов. Руководителей расстреляли, а около 6 млн хунвейбинов отправили в ссылку в отдаленные районы, поднимать промышленность и сельское хозяйство.  Жаль, что мы этот опыт перенять не можем, у нас сейчас демократия. А так если бы всю Болотную в 2011 году отправили бы удобрять медвежьим навозом бескрайние просторы Заполярья, то может быть и релокантов в 2022 году было бы меньше. 😀
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4 н.
Катерина
На  МТ  во  времена  БОЛОТНЫЕ,  наверное,  не   было  больше  противников &quot;болотных&quot;,   чем  я. Даже  термин  для  них  придумала - ЛИБЕРАСТЫ. И  ведь  прижился  термин-то во  всём  интернете.  Смешно...  сегодня   меня   ТАК  называют  зюгановцы.) А я  сегодня   как-то  приуныла  в  борьбе ЗА  ПРАВО-ЛЕВОЕ  ДЕЛО.  Просто, ЖИТЬ хочу.  И  стараюсь  ЗАМЕЧАТЬ  вокруг  ПОЗИТИВ.  И  он   есть,  если   сопоставить   прошлое с  настоящим.
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4 н.
Александр Иноземцев
&quot;...А так если бы всю Болотную в 2011 году отправили бы удобрять медвежьим навозом бескрайние просторы Заполярья&quot;. =============================================== 😊 Скорее своим собственным навозом... от встречи с медведем 😅
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3 н.