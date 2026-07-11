В мире авиастроения существует негласный закон: двигатель — это не просто агрегат, это характер нации.
Стащили схемы и чертёж, но не талант: Как Советский Союз вынудил китайцев снова изучать физику.
Комментарии
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Александр Симаков
Хунвейбины хунвейбинили всего один год, с августа 1966 года по август 1967 года. А потом стали той самой "дешевой рабочей силой" которой заманили иностранных инвесторов. Руководителей расстреляли, а около 6 млн хунвейбинов отправили в ссылку в отдаленные районы, поднимать промышленность и сельское хозяйство. Жаль, что мы этот опыт перенять не можем, у нас сейчас демократия. А так если бы всю Болотную в 2011 году отправили бы удобрять медвежьим навозом бескрайние просторы Заполярья, то может быть и релокантов в 2022 году было бы меньше. 😀
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4 н.
Катерина
На МТ во времена БОЛОТНЫЕ, наверное, не было больше противников "болотных", чем я. Даже термин для них придумала - ЛИБЕРАСТЫ. И ведь прижился термин-то во всём интернете. Смешно... сегодня меня ТАК называют зюгановцы.) А я сегодня как-то приуныла в борьбе ЗА ПРАВО-ЛЕВОЕ ДЕЛО. Просто, ЖИТЬ хочу. И стараюсь ЗАМЕЧАТЬ вокруг ПОЗИТИВ. И он есть, если сопоставить прошлое с настоящим.
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4 н.
Александр Иноземцев
"...А так если бы всю Болотную в 2011 году отправили бы удобрять медвежьим навозом бескрайние просторы Заполярья". =============================================== 😊 Скорее своим собственным навозом... от встречи с медведем 😅
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3 н.
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