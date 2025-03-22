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Царьград

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Панихиды по жертвам теракта в «Крокусе» пройдут 22 марта во всех храмах Красногорска

Панихиды по жертвам теракта в «Крокусе» пройдут 22 марта во всех храмах Красногорска

По окончании службы состоится открытие мемориала памяти жертв теракта у здания «Крокус Сити Холла».В подмосковном Красногорске сегодня пройдут панихиды по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

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