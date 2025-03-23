Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников в четырех регионах России

Дроны сбиты над Ростовской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями Российские средства ПВО ликвидировали 28 украинских беспилотников над Ростовской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Министерстве обороны России.
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