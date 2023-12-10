Автоэксперт дал сибирякам три совета по обслуживанию машины в морозы

Самое главное в холодное время года – не экономить на прогреве и не бросать машину надолго.Уже несколько дней как на регионы Сибири опустились серьёзные морозы, которые обернулись головной болью для многих автомобилистов.
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