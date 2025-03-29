На трассе в Татарстане водитель насмерть сбил мужчину, стоявшего на дороге

Фото: Госавтоинспекция Татарстана Сегодня ночью в Тетюшском районе Татарстана 22-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил 55-летнего мужчину, который стоял на дороге около своего авто без световозвращающих элементов на одежде.
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