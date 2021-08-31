Как бороться с русофобией

☭КОМПАСПолитикаКак бороться с русофобиейДалеко не все понимают, что в нашей стране русофобия — это не просто слово. Потому что наша страна носит имя Россия.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Клюянов"Беды русских как нации не входят в сферу интересов правящего сообщества." "В России десятилетиями убивали русское самосознание, а это чувство сохранилось, только лишь в подполье ушло. И честь, и достоинство русские имеют". Третирование русских в Прибалтике. Путино-лавровская РФ: Ля-ля. Позорный запрет русского языка НА Украине. Путино-лавровская реакция: Ля-ля. Выдавливание всего русского азиатами. Путино-лавровские предупреждения: Ля-ля. Так, с помощью путинского пустопорожнего патриотизЬма воспитывается у русской молоди гордость за Родину и вера в её способность защитить свою (как это впервые упомянуто в Конституции!) государствообразующую нацию.Александр КлюяновДля антинародной власти самое страшное - умный, смелый народ, способный на самоорганизацию и борьбу за справедливость. Среди всех национальностей бывшего СССР и его нынешних остатков таким был и остаётся русский народ. Народ, умышленно лишённый своей государственной территории, лишённый права называться своим именем в паспорте; народ, упоминание о котором было сделано лишь недавней скромной допечаткой в конституцию. Можно ли ждать от автора вышеупомянутого определения, ненавистника идеи социализма и насмешливого ёрника над именами Ленина и Сталина, можно ли ждать от Путина действенной инициативы реальной и масштабной деятельности всех ветвей власти РФ для Русского мира? Это уже кончилось, не начавшись, тем же бла-бла патриотизЬмом по-путински. Фишка Путина для крепости духа граждан РФ - равноправный патриотизЬм олигарха и нищего. А для пещерного национализма и внедряемой баями русофобии у бывших "наших" - есть два дельных совета: если плюнут вам в лицо (или кинут чем-то) - покажите им свою обиду и уезжайте с миром. Если хотите остаться (жалко насиженного), то просто утритесь и извинитесь за то что вы гостюете на чужой земле. Так растёт престиж России под замечательные слова президента: "Русских мы не бросаем. Ну нигде!"Александр КлюяновОслабление позиций России в мире произошло во многом по вине именно российских политиков. В потере бывших общесоюзных территорий и потере необходимого влияния на ВСЕ бывшие республики СССР ВИНОВНЫ как последние руководители-предатели Иуда Горбачёв и Алко Ельцин, так (и в большей степени!) В. Путин с лавровским МИД. Например, кого они назначали послами РФ на Украину? Недалёкого газовщика Черномырдина и проворовавшегося мошенника Зурабова. Ни тот, ни другой совершенно не занимались вопросами начавшегося при них гнобления русских. До уничтожения русского языка им также не было дела. Первого заботили только доходы от поставляемых углеводородов, второй стал липшим другом врага России Порошенко. Кто из политиков высшего ранга РФ признал публично позорный проигрыш (и перечислил причины) американцам (с обратной стороны Земли!), установившим на территориях перелицевавшихся приграничных стран полный контроль над всем периметром РФ? НИКТО за катастрофический провал не пострадал. НИКТО не подал добровольно в отставку, поняв, что по его вине Россия понесла и будет нести десятилетиями астрономические потери во всех аспектах материальной, политической и культурной жизни государства. Значит в самой России у народа нет возможности активно влиять на собственную власть, а над властью нет Закона, который бы адекватно обеспечивал контроль за результатами деятельности высших должностных лиц государства.ОбозревательЕБЕлена Бреслова" начали хоть как-то реагировать только потому, что дальше уже просто некуда. " Потому что на носу ВЫБОРЫ и рейтинг Пу и ЕР ниже плинтуса, поэтому подачки, поэтому загнали в ЕР Шойгу и Лаврова, поэтому усилили контроль за мигрантами. После выборов всё забудется - долой ЕдРо!ОбозревательПаскудная политика в отношение защиты собственного основного Народа. А ведь случись война, азиаты или кавказ за них воевать будет что ли ? Странно и подозрительно всё это.Алексей ГоршковА по-моему уже используется одно из средств борьбы с русофобией,и довольно эффективно! Мне кажется,что все постсоветские страны,а в первую очередь - нас, от национализма оберегает отрицательный пример Украины! Не согласен с внушаемыми многими,в т.ч. и уважаемыми мною людьми мыслью,что-де "Украина всем надоела,и слишком много украинским событиям СМИ уделяют места" - люди там В ТОЧНОСТИ ТАКИЕ ЖЕ,как и мы - просто им мозги удалось промыть пропагандой - а основному числу россиян удалось одуматься! Бороться с пропагандой надо СВОЕЙ ПРОПАГАНДОЙ - иначе все у нас станут новоуренгойскими Колями,и страна,как сейчас Украина,будет РАЗЛАГАТЬСЯ !!! Я сам - русский из Казани. Заметил,что в связи с украинскими событиями местные татарские националисты как-то утихли! Народ Татарстана - многонациональный и неглупый - прошёл проверку "святыми девяностыми",когда не купился на лозунг тогдашнего руководства России: "Берите суверенитета,сколько хотите"! Да и непосредственно татары перестали своих нациков поддерживать - видят на украинском примере,что бывает,когда такие к власти прорываются! А ведь был разгул национализма и сепаратизма (а в наших условиях это практически одно и то же,да ещё круто замешанное на религиозном мусульманском экстремизме) и у нас - в преддверии Универсиады-2013,подхлёстнутый происшествием в "Дальнем",прогремевшим на весь мир! Эти...так сказать "оппозиционеры", ГРАМОТНО ажиотажем вокруг этого скандала воспользовались,в своих целях - раздувая настоящую антиментовскую истерию! Надо сказать к травле местных ментов причастны и прочие "оппозиционеры",и даже Федеральный Центр,приславший на "разборки" со здешними правоохранительными органами кучу комиссий! В итоге те были натурально обезглавлены и деморализованы,что привело к тому,что в конец оборзевшие нацики со своих мероприятий милицию ПРОГОНЯЛИ,устраивали автопробеги под чёрными знамёнами по Казани,в республике православные храмы поджигали - забитые менты и делать ничего не смели...И т.д,и т.п.! Но грянул Майдан - местное население очухалось,и поняло "кто есть ху"! А стало бы ли такое возможным,если бы нам постоянно Украину не показывали? КОНЕЧНО НЕТ !!! Да мы наконец-то НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ УЧИМСЯ ! Что же касается непосредственно азиатских республик - я заметил,что ВСЯ Средняя Азия "ВДРУГ" орусофобилась! Фактов не могу привести,но мне кажется,что,как говорил в нашем мультике Винни-Пух, "это "ж-ж" неспроста" - как-то связано с бегством американцев из Афганистана! США решили ударить в мягкое подбрюшье России - Среднюю Азию,но КАК ВСЕГДА приняли САМОЕ ИДИОТСКОЕ РЕШЕНИЕ ! Ещё Черчилль говорил про них: "Американцы принимают верное решение - правда перед этим перепробовав все другие"! Да среднеазиатам,убедившимся,что РОССИЯ ДЛЯ НИХ - ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАЩИТА,с местных русских вообще-то ПЫЛИНКИ СДУВАТЬ НАДО !!! Как ни странно,в этой ситуации талибы действуют нам на руку - и не только потому,что "Враг моего врага - мой друг",хотя и это - тоже. Зажравшиеся власти среднеазиатских республик,допускающие антироссийские выходки своих граждан,стали опасаться только за свою жизнь,а если Россия за них не вступится - натурально: головы им отрежут талибы! Так что - нам надо пользоваться ситуацией: рычаг для воздействия на русофобов у нас есть! Цинично - может быть,но ВЕРНО !!!ААлексейНеужели "лёд тронулся"? Хотелось бы верить, но как говорят время покажет. Со своей стороны вношу предложение: "Запретить лицам, получившим образование за границей, занимать в России должности гос. служащих, учителей и воспитателей в детских дошкольных учреждениях, а также руководящие должности в СМИ". Так как все они потенциальные носители враждебной идеологии (т.н. пятая колонна).Ночной кошмарОчередной диванный стратег.Комментировать
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