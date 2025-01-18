Россияне стали покупать меньше товаров в онлайне

АК

Алекс Кузь

Ит специалисты ведут свою политику так, что аферами, кражами удаленным способом, своим отстранением от горя ограбленных людей, - все постепенно откажутся от интернет услуг. Банки, продажи ,госуслуги по интернет каналам будут не востребованы.