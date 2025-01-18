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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Россияне стали покупать меньше товаров в онлайне

По итогам прошлого года большая часть покупок россиян в 2024 году пришлось на оффлайн-магазины. Об этом сообщается в исследовании банка «Русский стандарт».

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Ит специалисты ведут свою политику так, что аферами, кражами удаленным способом, своим отстранением от горя ограбленных людей, - все постепенно откажутся от интернет услуг. Банки, продажи ,госуслуги по интернет каналам будут не востребованы.
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