Главный йог СССР: чем «Тоша» Шуктомов шокировал чекистов после своей смерти

Йога и мистика Владимира «Тошу» Шуктомова отправили в психиатрическую больницу как душевнобольного. Позже его обнаружили мёртвым в лесах Карелии – КГБшников шокировало отсутствие запаха и окоченения, а также следов укусов животных на теле умершего.