Мнение: «В основе запрета Латвией импорта из РФ лежит иррациональная русофобия», – Дмитрий Малышев

Доцент факультета внешней политики России и стран СНГ МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Малышев в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что Латвия запретила импорт книг, игрушек, спорттоваров и одежды из России.
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