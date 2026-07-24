Мнение: «В основе запрета Латвией импорта из РФ лежит иррациональная русофобия», – Дмитрий Малышев

Доцент факультета внешней политики России и стран СНГ МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Малышев в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что Латвия запретила импорт книг, игрушек, спорттоваров и одежды из России.