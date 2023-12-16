ИИ LLM совершил первое самостоятельное открытие. Это показывает недооценку его возможностей

В FunSearch от DeepMind сделано прорывное научное открытие с использованием большой языковой моделиИсследователи из Google DeepMind совершили значительный научный прорыв, используя большую языковую модель (LLM), что стало первым в мире открытием такого рода.
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