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Федун о непопадании Джикии в состав «Спартака»: «Георгий капитан. И он всегда был основным»

Федун о непопадании Джикии в состав «Спартака»: «Георгий капитан. И он всегда был основным»

Джикия остался в запасе в третьем матче чемпионата России подряд.  – Почему Джикия не попадает в основной состав? – Купили Бабича, большого центрального левого защитника, который в принципе выглядит хорошо.

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