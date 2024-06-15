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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимо Глок о критике Мика Шумахера: «Штайнеру нужно навести порядок дома, «Хаас» очень здорово выступает без него»

Бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок отреагировал на слова Гюнтера Штайнера о Мике Шумахере. Экс-руководитель «Хааса», работавший с Шумахером, сообщил, что не взял бы Мика в «Альпин».

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