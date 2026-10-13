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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Для меня Инал Тасоев – идеальный кандидат на роль знаменосца России на Олимпиаде-2028». Соловейчик подвел итоги чемпионата мира

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик прокомментировал результаты чемпионата мира в Баку.

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