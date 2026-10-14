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Жителя Красноярского края ждёт суд за хищение более полумиллиарда рублей при строительстве перегона между двумя железнодорожными станциями

Жителя Красноярского края ждёт суд за хищение более полумиллиарда рублей при строительстве перегона между двумя железнодорожными станциями

В отношении фигуранта утверждено обвинение в рамках статей о мошенничестве и отмывании денег.14 октября.

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