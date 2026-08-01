МЧС объявило экстренное предупреждение: реки Забайкалья выходят из берегов

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю выступило с экстренным предупреждением. По данным ФГБУ ««Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1-2 августа на большинстве рек региона ожидаются подъёмы уровней воды различной интенсивности, местами с выходом на пойму.