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МЧС объявило экстренное предупреждение: реки Забайкалья выходят из берегов

МЧС объявило экстренное предупреждение: реки Забайкалья выходят из берегов

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю выступило с экстренным предупреждением. По данным ФГБУ ««Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1-2 августа на большинстве рек региона ожидаются подъёмы уровней воды различной интенсивности, местами с выходом на пойму.

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