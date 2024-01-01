Впервые за 30 лет нормальный голубой огонёк

Лариса Шемисова

Точно Игоря Николаева, Бабкину, Долину с Лазаревым убрали бы - было бы нормально, даже Басков выглядел по другому,но есть ещё одно - за 30 лет ни одного приличного произведения, только пошлые песенки типа "Зайка моя.." , "в Питере пить" и это конечно провал. Зря Ивлеву ругают, ей медаль надо дать "За победу над шоу тусовкой"