Новогодняя программа (условно "голубой огонёк") вчера была удивительно свежей. Наконец-то не было надоевших ещё с конца 80-х вайкулей и леонтьевых, пугачёвых и ротар с их осточертевшими вернисажами и неизбывным самолюбованием.
Впервые за 30 лет нормальный голубой огонёк
Комментарии
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Лариса Шемисова
Точно Игоря Николаева, Бабкину, Долину с Лазаревым убрали бы - было бы нормально, даже Басков выглядел по другому,но есть ещё одно - за 30 лет ни одного приличного произведения, только пошлые песенки типа "Зайка моя.." , "в Питере пить" и это конечно провал. Зря Ивлеву ругают, ей медаль надо дать "За победу над шоу тусовкой"
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5 час.
star
браво,Лариса и мне на днях пришла такая же мысль,а не "партизаны"патриоты купили эту дамочку,чтобы наконец-то проснулись все
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4 час.
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