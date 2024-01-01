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Впервые за 30 лет нормальный голубой огонёк

Впервые за 30 лет нормальный голубой огонёк

Новогодняя программа (условно "голубой огонёк") вчера была удивительно свежей. Наконец-то не было надоевших ещё с конца 80-х вайкулей и леонтьевых, пугачёвых и ротар с их осточертевшими вернисажами и неизбывным самолюбованием.

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Комментарии
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Лариса Шемисова
Точно Игоря Николаева, Бабкину, Долину с Лазаревым убрали бы - было бы нормально, даже Басков выглядел по другому,но есть ещё одно - за 30 лет ни одного приличного произведения, только пошлые песенки  типа &quot;Зайка моя..&quot; , &quot;в Питере пить&quot; и это конечно провал.  Зря Ивлеву ругают, ей медаль надо дать &quot;За победу над шоу тусовкой&quot;
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5 час.
star
браво,Лариса и мне на днях пришла такая же мысль,а не &quot;партизаны&quot;патриоты купили эту дамочку,чтобы наконец-то проснулись все
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4 час.

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