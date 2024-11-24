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Сенатор Линдси Грэм* пригрозил санкциями за помощь МУС с арестом Нетаньяху

Сенатор Линдси Грэм* пригрозил санкциями за помощь МУС с арестом Нетаньяху

Американский сенатор Линдси Грэм* высказал предложение о введении санкций со стороны Вашингтона против стран, которые окажут поддержку Международному уголовному суду в попытках арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

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Комментарии
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Eduard
По какому праву этот сумасшедший всем грозит? Помоему МУС должна и на него выдать ордер на арест!
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16 час.
Eduard
Эти мигрнанты достали всех.Они нам никто,но те уверены,что мы их разы,
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16 час.

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