Сенатор Линдси Грэм* пригрозил санкциями за помощь МУС с арестом Нетаньяху

Американский сенатор Линдси Грэм* высказал предложение о введении санкций со стороны Вашингтона против стран, которые окажут поддержку Международному уголовному суду в попытках арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии