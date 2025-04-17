Больше половины россиян используют диалектизмы при онлайн-покупках

Каждый третий россиянин использует диалектизмы, когда ищет товары в интернете. Кроме того, большинство опрошенных (68%) сделает покупку с большей вероятностью, если в карточке товара или названии есть лексика, характерная для определенного региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии