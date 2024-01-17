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Жители Тулы и области могут перезаключить договор на газ, не выходя из дома

Жители Тулы и области могут перезаключить договор на газ, не выходя из дома

С сегодняшнего дня, 17 января, жители Тулы и области смогут воспользоваться новым удобным способом, чтобы перезаключить договор на техническое обслуживание газового оборудования, сообщает пресс-служба &quot;Тулагоргаза&quot;.

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