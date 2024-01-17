Жители Тулы и области могут перезаключить договор на газ, не выходя из дома

С сегодняшнего дня, 17 января, жители Тулы и области смогут воспользоваться новым удобным способом, чтобы перезаключить договор на техническое обслуживание газового оборудования, сообщает пресс-служба "Тулагоргаза".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии