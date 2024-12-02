Правда про операцию без наркоза, пломбирование зубов через Луну и память о погибшей дочери: Что рассказывает 85-летний Анатолий Кашпировский

Под гипнотическим взглядом Анатолия Кашпировского люди падали штабелями. GLOBAL LOOK PRESS Возвращение к публичным сеансам знаменитого психотерапевта - «волшебника», врачевавшего страну через телевизор на закате СССР, стало сенсацией этой осени.
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