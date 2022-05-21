Однополые браки получили поддержку в 40% в англиканском синоде Австралии

Предложение, восхваляющее гей-браки как якобы «моральное благо и дар, который следует чествовать», получило неожиданную поддержку в Генеральном Синоде Англиканской церкви Австралии, несмотря на то, что оно не было принято, пишет 20 мая Church Times.
Предложение, восхваляющее гей-браки как якобы «моральное благо и дар, который следует чествовать», получило неожиданную поддержку в Генеральном Синоде Англиканской церкви Австралии, несмотря на то, что оно не было принято, пишет 20 мая Church Times.
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