ЦБ заявил о планах публиковать резюме обсуждения ключевой ставки

Центробанк с февраля будет публиковать резюме обсуждения ключевой ставки. Документ будет содержать позиции участников обсуждения, альтернативные варианты решений с аргументами за и против, а также обоснование принятого решения.
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