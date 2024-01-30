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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ЦБ заявил о планах публиковать резюме обсуждения ключевой ставки

Центробанк с февраля будет публиковать резюме обсуждения ключевой ставки. Документ будет содержать позиции участников обсуждения, альтернативные варианты решений с аргументами за и против, а также обоснование принятого решения.

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