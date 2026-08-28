Два жителя Брянской области осуждены на 19 и 25 лет за госизмену и работу на РДК

Двое россиян получили длительные сроки заключения по нескольким статьям УК РФ, включая госизмену, за сотрудничество с запрещенной террористической организацией «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК).
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