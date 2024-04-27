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«Зеркало недели»: В пригороде Днепра прозвучал взрыв

«Зеркало недели»: В пригороде Днепра прозвучал взрыв

В ночь с 27 на 28 апреля взрыв прозвучал в пригороде украинского города Днепр. Информацией о случившемся делится издание «Зеркало недели», ссылаясь на собственных сотрудников, работающих на месте событий.

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