Оператор дронов исключил попадание российских БПЛА по мирному населению

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск прикрытия государственной границы, уничтожающие цели в Харьковской области, исключают возможность попадания российских дронов-камикадзе по мирному населению.
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