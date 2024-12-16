«Ты для них не только врач, а иногда и командир»: кто спасает бойцов СВО в госпитале РКБ?

Доктор, у которого два сына защищают Родину, единственная женщина-хирург, врач, когда-то служивший в Афганистане: «Татар-информ» рассказывает истории медиков, которые помогают раненым бойцам СВО в военном госпитале при Республиканской клинической больнице Татарстана.
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