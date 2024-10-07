«Идти разными путями»: историк — о провозглашении и социально-экономических достижениях ГДР

75 лет назад, 7 октября 1949 года, была провозглашена Германская Демократическая Республика. Её создание стало ответом местных политиков на учреждение на базе американской, британской и французской зон оккупации отдельного западногерманского государства — ФРГ.
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