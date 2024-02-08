Полянский: десятки поколений будут проклинать НАТО из-за бомбардировок Югославии

Десятки следующих поколений людей будут проклинать НАТО из-за бомбардировок Югославии, осуществленные силами альянса в 1999 году, после которых население продолжает страдать из-за проблем со здоровьем, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.