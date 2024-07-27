Сотни тысяч туристов устроили столпотворение на пляжах Анапы

С началом летнего сезона Краснодарский край стал магнитом для туристов из всех уголков России. В этом году особенно ощущается наплыв отдыхающих в популярные курорты такие как Анапа и Сочи, где пляжи не справляются с таким количеством гостей.
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