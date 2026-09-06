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Царьград

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Новый вид вклада с 1 января: Гражданам рассказали, как он поможет купить жильё

Новый вид вклада с 1 января: Гражданам рассказали, как он поможет купить жильё

С 1 января 2027 года в России начнут предлагать новый вид вклада - жилищный. Гражданам объяснили, чем он отличается от обычного депозита и как накопления на таком счёте связаны с будущей ипотекой.

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