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Собирают по сусекам: для нужд ВСУ Европа экстренно выделяет зенитные ракеты

Собирают по сусекам: для нужд ВСУ Европа экстренно выделяет зенитные ракеты На фоне разрушения военно-промышленной и логистической инфраструктуры ВСУ, вызванного масштаб.

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