В Петербурге пройдет образовательная конференция «Игра на опережение»

Тематикой CIBA 2025 (Creative industries. Business. Art) стал трендвотчинг. Предпринимателям и креаторам необходимо овладеть искусством комбинирования элементов (тренды, ресурсы, команда) для достижения идеального результата.
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