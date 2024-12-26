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Царьград

6 775 подписчиков

"ПСБ Маркет" расширяет сеть: цель 400 пунктов в новых регионах России

"ПСБ Маркет" расширяет сеть: цель 400 пунктов в новых регионах России

"ПСБ Маркет" планирует расширить свою сеть с 370 до 400 пунктов выдачи в новых регионах России в 2024 году.

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