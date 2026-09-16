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Каждый четвертый рубль может уйти в онлайн

Каждый четвертый рубль может уйти в онлайн

Доля электронной коммерции в России по итогам 2026 года может вырасти до 25% всего оборота торговли, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

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