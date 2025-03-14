В Мичуринском округе ВАЗ задавил лежавшего на дороге мужчину

В Тамбовской области зарегистрирована очередная авария со смертельным исходом. Трагедия случилась 13 марта в половине восьмого вечера на 20-м километре автодороги "Каспий-Староюрьево", проходящей по территории Мичуринского округа.
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