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Продолжительные осенние дожди придут в Москву 23 сентября

Продолжительные осенние дожди придут в Москву 23 сентября

Затяжные дожди и похолодание придут в Москву на следующей неделе. Первые заметные изменения ожидаются с 23 сентября, рассказала РИА «Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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