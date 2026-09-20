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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александра Бойкова: «Мне морально немного проще кататься с четверным. Я меньше от себя требую, и мне легче держать всю программу»

Трехкратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в эфире Первого канала оценили прокат произвольной программы на контрольных прокатах сборной в Москве.

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