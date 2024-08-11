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Теперь это категорически запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз в начале августа

Теперь это категорически запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз в начале августа

Теперь это категорически запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз в начале августа Ольга ВайленкоС начала августа пожилые россияне, достигшие 70-летнего возраста, получили возможность воспользоваться новой льготой, которая значительно улучшит их материальное положение.

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