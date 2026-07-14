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Группу мигрантов лишили гражданства РФ за «этническое превосходство»

Группу мигрантов лишили гражданства РФ за «этническое превосходство»

Управление ФСБ России по Забайкальскому краю совместно с региональным управлением по вопросам миграции МВД пресекло деятельность группы иностранцев, получивших российское гражданство.

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Комментарии
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M
Malina
Сколько мигрантов лишили гражданства? Сколько депортировали? Или они и их семьи продолжают сидеть на наштх шеях???
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1 м.