Курганская область попала в рейтинг регионов с самым дешевым топливом

Курганская область вошла в рейтинг регионов Российской Федерации с самым дешевым дизелем и бензином. Средняя стоимость литра горючего ниже среднероссийского показателя и ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу.
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