Запрет поездкам не помеха

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения бывшему гендиректору ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Михаилу Акулову и руководителю ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрею Воронину.
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