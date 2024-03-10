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Запрет поездкам не помеха

Запрет поездкам не помеха

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения бывшему гендиректору ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Михаилу Акулову и руководителю ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрею Воронину.

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