Политолог связал возможный визит главы ФБР в Россию с «Рашагейтом»

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель может приехать в Россию в связи с «Рашагейтом» — крупным скандалом и циклом расследований в США о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента в 2016 году.
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