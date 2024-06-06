Татьяне Тарасовой пришлось надеть на Заворотнюк пару коньков, но зачем? Застала всех врасплох

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев прожили вместе хотя и недолгую, но счастливую жизнь. Впереди у Петра долгие годы вместе с их общей дочерью Милой, а Настя отныне лишь может оберегать свою семью с небес, но пара так невероятно счастлива! Воспоминания о некоторых моментах заставляют улыбаться даже пользователей сети, которые непричастны к личной жизни звезд.