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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
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Татьяне Тарасовой пришлось надеть на Заворотнюк пару коньков, но зачем? Застала всех врасплох

Татьяне Тарасовой пришлось надеть на Заворотнюк пару коньков, но зачем? Застала всех врасплох

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев прожили вместе хотя и недолгую, но счастливую жизнь. Впереди у Петра долгие годы вместе с их общей дочерью Милой, а Настя отныне лишь может оберегать свою семью с небес, но пара так невероятно счастлива! Воспоминания о некоторых моментах заставляют улыбаться даже пользователей сети, которые непричастны к личной жизни звезд.

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