Амурные злоключения: бизнес отказывается от речных пассажирских маршрутов

Жители Ульчского и Николаевского районов Хабаровского края в этом году остались без привычного речного сообщения по Амуру — скоростные «Метеоры» так и не пришли на пристань после открытия сезона летней навигации, оставив жителей без единственного способа добраться до большой земли.