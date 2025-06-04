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Амурные злоключения: бизнес отказывается от речных пассажирских маршрутов

Амурные злоключения: бизнес отказывается от речных пассажирских маршрутов

Жители Ульчского и Николаевского районов Хабаровского края в этом году остались без привычного речного сообщения по Амуру — скоростные «Метеоры» так и не пришли на пристань после открытия сезона летней навигации, оставив жителей без единственного способа добраться до большой земли.

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