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Электромобили взорвали российский рынок: почему россияне массово бросают бензин?

Сентябрь 2026 года стал настоящим рекордом для российского авторынка: по данным отраслевого агентства «Автостат», импорт электрокаров достиг потрясающих 3,4 тысячи единиц.

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