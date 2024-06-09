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Тренер «Эдмонтона» об игре против «Флориды»: «У каждого вратаря есть сильные и слабые стороны. Есть вещи, на которые мы можем нацелиться. А еще есть элемент удачи»

«Ойлерс» перебросали «Пантерс» со счетом 32:18, но потерпели поражение. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал шатаут, отразив все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

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