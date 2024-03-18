Экс-канцлер ФРГ Шредер поддержал Шольца в отказе поставлять Taurus на Украину

Global look press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand Бывший канцлер Герхард Шредер поддержал нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца, который решительно отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили в газете Focus 18 марта со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA.
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