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Экс-канцлер ФРГ Шредер поддержал Шольца в отказе поставлять Taurus на Украину

Экс-канцлер ФРГ Шредер поддержал Шольца в отказе поставлять Taurus на Украину

Global look press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand Бывший канцлер Герхард Шредер поддержал нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца, который решительно отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили в газете Focus 18 марта со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA.

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