Банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за китайскую технику

Именно так российские импортеры оплачивали 10-20% всех ввозимых из КНР ноутбуков и до 30% по другим категориям товаров из-за самой низкой комиссии из возможных — 1-3%Финорганизации Объединенных Арабских Эмиратов в начале августа стали отклонять российские платежи за китайскую технику, пишет «Коммерсантъ».