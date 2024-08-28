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Банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за китайскую технику

Банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за китайскую технику

Именно так российские импортеры оплачивали 10-20% всех ввозимых из КНР ноутбуков и до 30% по другим категориям товаров из-за самой низкой комиссии из возможных — 1-3%Финорганизации Объединенных Арабских Эмиратов в начале августа стали отклонять российские платежи за китайскую технику, пишет «Коммерсантъ».

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