«Снижение зависимости» от российского газа обошлось Европе в миллиарды евро Наталья МарковаПо последним данным, страны Евросоюза столкнулись с удивительным парадоксом в области энергетики: при попытках снижения зависимости от российского газа они переплатили за данное топливо в 2023 году примерно 185 миллиардов евро.