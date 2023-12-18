«Снижение зависимости» от российского газа обошлось Европе в миллиарды евро Наталья МарковаПо последним данным, страны Евросоюза столкнулись с удивительным парадоксом в области энергетики: при попытках снижения зависимости от российского газа они переплатили за данное топливо в 2023 году примерно 185 миллиардов евро.
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