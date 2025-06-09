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Импичмент в Армении не за горами

Импичмент в Армении не за горами

Слово «импичмент» премьер-министру Армении Николу Пашиняну известно не понаслышке. Ещё с 2007 года, когда он пребывал на задворках политической элиты и желая обратить на себя внимание, предложил создать блок «Импичмент».

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